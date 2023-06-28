СК: в Петербурге мужчина во время ссоры выстрелил в девушку и покончил с собой

В Петербурге мужчина выстрелил в девушку и покончил с собой

Фото: Следственный комитет РФ

Житель Санкт-Петербурга во время бытовой ссоры выстрелил из ружья в девушку, после чего покончил жизнь самоубийством, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Ссора произошла 28 июня в коммунальной квартире на проспекте Солидарности. Девушка 2003 года рождения выжила после выстрела, ее госпитализировали. Как отмечает телеканал «78», в полицию обратилась мать потерпевшей.

Следственный комитет возбудил против умершего уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК).

Телеграм-канал Mash пишет, что ссора между мужчиной и девушкой началась после замечания из-за захламленной комнаты. Конфликт, по данным канала, произошел в квартире матери пострадавшей, к которой та приехала. Девушка спросила у находившегося в квартире мужчины, зачем он принес в комнату мусор. Тот в ответ достал двуствольное ружье ИЖ-27, выстрелил и забаррикадировался в комнате.

На кадрах, которые показал СК, видно, что помещение завалено мусором.