Кадыров передал мусульманам поздравления с Курбан-байрамом от Путина

Кадыров встретился с Путиным и передал мусульманам поздравления от него с Курбан-байрамом

Рамзан Кадыров и Владимир Путин (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

Президент России Владимир Путин передал мусульманам страны поздравления с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он рассказал, что накануне встретился с главой государства. Путин, как сообщил Кадыров, просил передать мусульманам поздравления «в связи с наступлением праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам. — РБК), передать пожелания счастья, добра, мира».

«Я с большой радостью выполняю эту почетную миссию и присоединяюсь к пожеланиям Владимира Владимировича! С праздником! Пусть Ид аль-Адха наполнит сердца всех верующих счастьем и умиротворением!», — написал Кадыров.

Путин, по словам Кадырова, также предложил отдельно поздравить сограждан, которые находятся в зоне спецоперации. Президент пожелал им «успехов, удачи и скорейшего выполнения поставленных задач».

Курбан-байрам — это праздник жертвоприношения, один из главных в исламе. Он знаменует окончание хаджа — паломничества к святыням в Мекке и Медине. В этом году Курбан-байрам начался в ночь на 28 июня. Обычно празднование длится три дня.

Путин уже поздравил российских мусульман с праздником. Курбан-байрам «служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и справедливости», заявил президент. Он также отметил значимость мусульманской общины для межнационального и межрелигиозного мира, семейных ценностей и воспитания детей. В своей телеграмме Путин упомянул и военные действия на Украине, сказав, что бойцы-мусульмане «плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию».