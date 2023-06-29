Ракова привела статистику использования нейросетей для анализа маммограмм

Анастасия Ракова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

С начала этого года столичные врачи-рентгенологи при помощи искусственного интеллекта проанализировали более 100 тыс. маммографических исследований пациентов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По словам вице-мэра, в начале этого года Москва первой в стране ввела специальный тариф в рамках обязательного медицинского страхования на анализ рентгеновских снимков с помощью сервисов искусственного интеллекта.

«Умные» алгоритмы способны описывать большое количество медицинских изображений быстрее, чем человек, — подчеркнула Ракова. — Исследования московских ученых доказали, что сервисы искусственного интеллекта сокращают время описания маммограмм более чем в восемь раз, сохраняя высокое качество диагностики. Таким образом, пациенты раньше получают результаты исследований, а врачи экономят значительные временные ресурсы».

Нововведение было реализовано в рамках столичного эксперимента по использованию технологий компьютерного зрения в медицине, который проводится с 2020 года на базе Центра диагностики и телемедицины столичного депздрава совместно с департаментом информационных технологий. В настоящий момент более 50 алгоритмов обрабатывают исследования по 21 клиническому направлению.

Ранее заммэра сообщила о старте пилотного проекта, нацеленного на то, чтобы сделать доступ москвичек к маммографическим исследованиям более простым и удобным — в трех женских консультациях акушеры-гинекологи смогут напрямую выдавать пациенткам электронные направления на обследования. Благодаря этому пациентки смогут самостоятельно записаться на исследование по направлению через порталы mos.ru и emias.info, через мобильные приложения «ЕМИАС.Инфо», «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», а также через инфоматы в самой поликлинике или call-центр.

По словам Раковой, эксперимент призван избавить москвичек от лишних визитов в поликлинику, а врачам освободит время, которое они смогут уделить диагностике и лечению пациентов.