Ракова анонсировала направления на маммографию врачами-акушерами напрямую

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В столице начался пилотный проект, нацеленный на то, чтобы сделать доступ москвичек к маммографическим исследованиям более простым и удобным — в трех женских консультациях акушеры-гинекологи смогут напрямую выдавать пациенткам электронные направления на обследования. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Благодаря единой цифровой платформе здравоохранения медики будут формировать направление в ЕМИАС, а пациентки смогут записаться по этому направлению онлайн привычным способом — через мобильное приложение или сайт», — подчеркнула вице-мэр. По ее словам, эксперимент призван избавить москвичек от лишних визитов в поликлинику, а врачам освободит время, которое они смогут уделить диагностике и лечению пациентов.

Ранее за направлением на маммографию женщинам необходимо было обратиться к лечащему врачу своей поликлиники, что добавляло лишнее звено в процессе и занимало время как специалиста, так и пациентки. Новая схема заключается в том, что эти направления будут выдавать в женской консультации в цифровом формате с тем, чтобы пациентка, не теряя времени, записалась на маммографию в поликлинику по месту прикрепления.

На сегодняшний день пилот реализуется в трех женских консультациях на базе ГКБ № 15 имени О. М. Филатова — ЖК № 1, ЖК № 2 и ЖК № 6. Эксперимент продлится до конца июля — если он будет признан успешным, власти города примут решение о возможном расширении проекта на все женские консультации города, подчеркнула Ракова.

«Наша больница не первый раз участвует в пилотных проектах. Это, конечно, доверие к нам, которое обязывает «на отлично» выполнить поставленную задачу. Ведь наш опыт и наши наработки будут дальше внедряться в другие учреждения здравоохранения Москвы», — рассказал главврач ГКБ № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко. По его словам, крайне важно диагностировать заболевания молочной железы на ранних стадиях, чему и способствует упрощение доступа к маммографии, что в итоге положительно скажется на исходах заболеваний и реабилитации пациенток. «Надеюсь, что данный проект впоследствии будет реализован по всей Москве на единой цифровой платформе здравоохранения», — заключил Вечорко.

После получения направления пациентки смогут самостоятельно записаться на исследование по направлению через порталы mos.ru и emias.info, через мобильные приложения «ЕМИАС.ИНФО», «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», а также через инфоматы в самой поликлинике или call-центр.