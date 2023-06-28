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Почти 80% россиян оказались подвержены фобиям

ВЦИОМ: 78% россиян испытывают фобии
Фото: Uriel Sinai / Getty Images
Фото: Uriel Sinai / Getty Images

Восемь из десяти россиян (78%) испытывают фобии, чаще всего люди боятся высоты и змей. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на его сайте.

Опрос проводился методом телефонного интервью. В исследовании приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет из всех регионов страны. Людям предлагали выбрать одну или несколько фобий из предложенных 14.

Женщины сообщали о страхах чаще мужчин (84% против 71% соответственно). Наиболее распространенным оказался страх высоты (акрофобия) — о нем рассказал каждый третий опрошенный (30%). Вторым по распространенности оказался страх перед змеями (офидиофобия) — о нем сообщили 28% участников опроса.

Третьей в рейтинге наиболее распространенных фобий оказалась боязнь глубины и водных пространств — ею страдает каждый четвертый опрошенный (24%). Кроме того, россияне нередко боятся стоматологов (дентофобия), насекомых (энтомофобия) и пауков (арахнофобия) — в этом признались по 18% опрошенных.

Пятую строчку в рейтинге разделили клаустрофобия (боязнь замкнутых пространств) и верминофобия — страх перед вирусами, бактериями и другими микроорганизмами. За них проголосовали 12% опрошенных.

Также ВЦИОМ включил в список наиболее распространенных страх публичных выступлений (глоссофобию) и страх перелетов на самолете (аэрофобию), боязнь вида крови (гемофобию), страх перед темнотой (никтофобия) и клоунами (коулрофобия), боязнь толпы, грома и молнии, и смерти. 2% опрошенных сообщили, приводя свой вариант, что боятся за семью, детей и внуков.

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Каждый пятый участник опроса (21%) заявил, что не боится ничего из перечисленного.

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ВЦИОМ соцопрос фобии
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