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Актер из «Чернокнижника» Джулиан Сэндс пропал в калифорнийских горах

Британский актер Джулиан Сэндс пропал в горах Южной Калифорнии
Джулиан Сэндс
Джулиан Сэндс (Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters)

Британский актер Джулиан Сэндс пропал в горах в штате Калифорния. Об этом сообщает ABC со ссылкой на местные власти.

По данным Variety, перед исчезновением актер был в походе в районе Болди Боул в горах Сан-Гейбриел.

По данным департамента шерифа округа Сан-Бернардино, в горах сейчас плохие погодные условия, есть угроза схода лавины. По данным представителя департамента Глории Уэрты, о пропаже Сэндса 13 января сообщила его жена, после того как он отправился в горы и не вернулся на следующий день. Автомобиль актера был найден в районе гор. Вместе с ним ищут еще одного пропавшего без вести туриста.

«Условия слишком опасны. Даже некоторые из наиболее опытных туристов попадают там в неприятности, поэтому мы рекомендуем людям держаться подальше от этого района», — сказала Уэрта.

В интервью Thrive Global в 2020 году Сэндс признавался в любви к горам. «Я провел много времени в Альпах, много времени в Андах, на Аляскинском хребте», — рассказал он.

Сэндс снялся во многих фильмах и телесериалах. В мелодраме «Комната с видом» (A Room with a View, 1985) Джеймса Айвори он сыграл главную роль, кинолента получила четыре премии BAFTA (в том числе «Лучший фильм года») и три «Оскара» («Лучший адаптированный сценарий», «Лучший дизайн костюмов» и «Лучшее художественное оформление»). Главную роль Сэндс исполнил и в фильме ужасов «Чернокнижник» (Warlock, 1989) режиссера Стива Майнера.

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