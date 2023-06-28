На востоке США более тысячи авиарейсов отменили из-за непогоды

Более тысячи рейсов в сторону Восточного побережья США и из него были отменены после того, как на регион обрушились грозы, а на юг пришла «смертельная жара», сообщает NBC News со ссылкой на онлайн-трекер полетов FlightAware.

По данным трекера, более 1100 рейсов в США и из них были отменены, из которых почти 280 направлялись в международный аэропорт Ньюарк Либерти (находится в 24 км к юго-западу от Нью-Йорка) и обратно. В аэропорту Ла-Гуардия (северная часть Куинса в Нью-Йорке на берегу бухты Флашинг) отменили более 230 рейсов, в бостонском Логане — более 110, в международном аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди — более 90.

В воздушных гаванях предупредили, что погодные условия вызывают сбои, задержки и отмены рейсов. Ньюарк Либерти рекомендовал путешественникам выделить дополнительное время на полет и связаться со своими авиакомпаниями для уточнения информации о вылете.

Национальная метеорологическая служба США сообщила, что регион покроют грозы и ливни, а идущий фронт принесет еще более суровую погоду. При этом юго-восток Нью-Мексико и юг Техаса охвачены рекордной жарой, которая будет расширяться на север.