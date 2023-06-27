Суд в Москве дал до семи лет трем полковникам по делу о взятках за ремонт машин полиции

В Москве осудили трех полковников по делу о взятках за ремонт машин МВД

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Савеловский районный суд Москвы приговорил трех бывших служащих МВД — Игоря Ткаченко, Семена Чичикина и Алексея Бытко — к лишению свободы на срок до семи лет по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Самый большой срок получил Ткаченко — ему назначено наказание в виде лишения свободы на семь лет. Приговор вынесли по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Суд согласился с версией следствия, что осужденный получил взятку на общую сумму 10,5 млн руб. Ему запретили поступать на госслужбу. Ткаченко будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как отмечает «Коммерсантъ», в момент совершения преступления Ткаченко занимал должность начальника отдела организации транспортного обеспечения в Главном центре административно-хозяйственного и транспортного обеспечения (ГЦАХиТО) МВД России. Все трое арестованных, пишет «Коммерсантъ», имеют звание полковника.

Бытко приговорили к шести с половиной годам лишения свободы по той же статье. Суд назначил ему штраф в размере 10,5 млн руб., равный сумме взятки. Также он потерял право занимать в госорганах должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административных функций, в течение десяти лет. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. По информации «Коммерсанта», Бытко до ареста занимал должность заведующего гаражом ГЦАХиТО.

Приговор Чичикину, который, как отмечает газета, был заместителем Ткаченко, также вынесли по ч. 6 ст. 290 УК. Его приговорили к лишению свободы сроком на шесть лет и штрафу в размере 10,5 млн руб. Как и Бытко, Чичикин не сможет занимать аналогичные должности в течение десяти лет.

Уголовное дело против офицеров, по данным издания, возбудили в 2019 году. Суд признал их виновными в получении взяток за «общее покровительство» от гендиректора ООО «Шмит моторс групп» Михаила Котова. Эта организация выигрывает тендеры на техобслуживание и ремонт полицейских машин с 2016 года, пишет газета.

Следствие пришло к выводу, что в 2019 году Котов хотел заплатить офицерам 10,5 млн руб. тремя траншами за то, чтобы они игнорировали факты некачественно проведенных работ и не предъявляли ООО претензии. Однако адресаты получили только 7 млн руб. из заявленной суммы, утверждает «Коммерсантъ». Уголовное дело, по его данным, возбуждали и в отношении Котова по ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере), но прекратили в связи с «деятельным раскаянием».

Адвокат Бытко Вадим Поротиков сказал газете, что защита намерена обжаловать приговор, так как «фабула обвинения не соответствует материалам дела».

«Если в действиях моего подзащитного и есть состав преступления, то это максимум мошенничество, но никак не взятка. Полномочиями выдвигать коммерческой структуре какие-либо претензии за некачественно проведенные работы он не обладал — это компетенция правового отдела ГЦАХиТО МВД», — сказал адвокат изданию.

Максимальное наказание по статье о получении взятки в особо крупном размере — 12 лет лишения свободы, а по статье о мошенничестве того же масштаба (ч. 3 ст. 159 УК) — до шести лет.