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Вашингтон одобрил вывоз российских дипломатов из США чартерным рейсом

Госдеп: Вашингтон одобрил вывоз дипломатов России из США чартером и ждет того же от Москвы
Фото: Mark Wilson / Getty Images
Фото: Mark Wilson / Getty Images

Соединенные Штаты дали согласие на вывоз российских дипломатов из страны чартерным рейсом и ожидают аналогичных шагов от Москвы, заявил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге для журналистов, трансляция шла на YouTube.

«Он (самолет. — РБК) заберет российских дипломатов. Я не буду называть их число, об этом может говорить только Россия. Ротация дипломатического персонала проходит в обычном порядке, в данном случае это и имело место. Американские власти разрешили пролет чартерного рейса в США за дипломатами», — сказал представитель Госдепа.

Он добавил, что Соединенные Штаты придерживаются принципа взаимности в вопросе перевозки дипломатов и грузов.

«В обмен на этот жест мы ожидаем, что Россия предоставит транспортный коридор для нашего посольства в Москве», — сказал Миллер.

Ранее ТАСС со ссылкой на данные сервиса Flightradar24 сообщил, что из Москвы в Вашингтон отправился Ил-96 специального летного отряда «Россия». После этого официальный представитель российского МИДа Мария Захарова пояснила, что борт вылетел в Вашингтон, чтобы вывезти из США российских дипломатов, которым предписано покинуть страну в связи с завершением трехлетнего срока пребывания.

Она подчеркнула, что речь идет не о высылке дипломатов, а о введенных США ограничениях на работу российских заграничных учреждений. Летом 2021 года посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил, что в декабре 2020 года Вашингтон ограничил срок командировок российских дипломатов тремя годами. Тогда же американские власти передали российской стороне список с именами первых 24 дипломатов, которые должны были покинуть страну из-за этой меры.

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В марте 2022 года Соединенные Штаты закрыли небо для российских самолетов после начала российской спецоперации на Украине. Запрет на полеты коснулся пассажирских и грузовых, чартерных и регулярных рейсов. Россия в ответ запретила полеты самолетов более чем из 30 стран, в том числе из государств ЕС.

Теги
Госдепартамент США США российские дипломаты чартерный рейс
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