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Захарова объяснила, зачем российский спецборт вылетел в США

Захарова: российский спецборт вылетел в США для вывоза дипломатов
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

Российский спецборт вылетел в Вашингтон, чтобы вывезти российских дипломатов, которым предписано покинуть США в связи с завершением трехлетнего срока пребывания. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что речь идет не о высылке дипломатов, а о введенных США ограничениях на работу российских заграничных учреждений.

Ранее ТАСС со ссылкой на данные сервиса Flightradar24 сообщил, что из Москвы в Вашингтон отправился Ил-96 специального летного отряда «Россия».

Летом 2021 года посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что в декабре 2020 года американская сторона ограничила срок командировок российских дипломатов тремя годами. Тогда же власти США передали список первых 24 дипломатов, которые должны были покинуть страну из-за этой меры.

Теги
Персоны
Мария Захарова самолет дипломаты спецборт Ил-96
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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