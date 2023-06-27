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В Краснодаре молния ударила в голову мужчине

МВД: житель Симферополя погиб в Краснодаре от удара молнии, полиция начала проверку
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Житель Симферополя погиб в Краснодаре на территории овощной базы в результате удара молнии, полиция начала проверку по этому поводу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления МВД по Краснодару.

«49-летний житель города Симферополя Республики Крым во время дождя находился на территории овощной базы в хуторе Ленина, где молния ударила в область его головы. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия», — сказали в полиции.

Как уточнила пресс-служба в телеграм-канале, погибший приехал в Краснодар для закупки фруктов и овощей. Ведомство показало видео, на котором видно, что во время дождя с грозой по территории базы идет мужчина, затем по нему бьет молния.

Как отмечает портал 93.ru, гроза в районе овощебазы началась около 13:20. Издание опубликовало кадры, на которых видно, что рынок был подтоплен водой. Как отмечает Mash, молния ударила в мужчину вскоре после того, как он вышел из машины.

Накануне управление МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение на три дня — 26, 27 и 28 июня. В регионе в этот период, согласно прогнозам ведомства, ожидаются ливни, грозы и град, а также ветер с порывами до 20–22 м/c

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