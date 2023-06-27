Колледжи и вузы проведут эксперимент по выдаче электронных дипломов

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В список участников эксперимента по созданию электронных дипломов и аттестатов вошли лицеи, колледжи, а также региональные и федеральные вузы. Соответствующее решение приняло правительство России.

Прежде планировалось участие в проекте только школ. Эксперимент включает три этапа, которые пройдут с 1 июля по 31 декабря.

На первом этапе будет отрабатываться механизм формирования цифровых аттестатов об основном и среднем общем образовании (9-е и 11-е классы) и практика передачи информации о них на портал госуслуг для размещения в личных кабинетах пользователей. Затем то же самое проделают с аттестатами о среднем профессиональном образовании. На последнем этапе в эксперимент включат документы о высшем образовании.

При этом сформированные в ходе эксперимента цифровые документы не будут иметь юридической силы, после окончания эксперимента они будут удалены из системы. В правительстве предполагают, что впоследствии электронные дипломы и аттестаты можно будет при желании использовать для поступления в вуз или при трудоустройстве наравне с традиционными бумажными документами.

Эксперимент по созданию электронных дипломов и аттестатов проходил и в 2022 году, он длился с 1 июля по 25 декабря. Всего выдали около 1 тыс. электронных аттестатов и 5 тыс. дипломов. Вместе с цифровой версией выпускники получали и бумажный вариант документа.