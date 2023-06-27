Житель Ленобласти нашел в лесу пакет с человеческой головой

Фото: Никита Попов / РБК

В лесу у города Сертолово Ленинградской области на перелище был найден череп, сообщила региональная прокуратура в своем телеграм-канале. Кому принадлежат останки, неизвестно.

«Пятый канал» сообщает, что череп нашел житель города во время выгула собаки. Мужчина заметил на земле тлеющий полиэтиленовый пакет и попытался потушить его, чтобы огонь не распространился на траву. В этот момент из пакета выкатилась человеческая голова.

«Фонтанка» пишет, что 38-летний житель Сертолово нашел останки в районе деревни Дранишники менее чем в километре от своего дома.

Внутри пакета находились и другие части тела, пишет Пятый канал. Сотрудники полиции изъяли останки на экспертизу. Прокуратура сообщила о начале проверки.

В деревне Большая Вруда в Ленобласти останки человека нашли между домами при проведении земельных работ, cообщает 78.ru. «По всей видимости, человек умер во времена Великой Отечественной войны», — пишет издание. Обстоятельства произошедшего выясняются.