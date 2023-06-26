Один человек погиб при подрыве автомобиля в ЛНР
Один человек погиб, трое получили ранения при подрыве автомобиля в Славяносербском районе ЛНР. Об этом сообщает местный МЧС.
«В районе села Трехизбенка на неустановленном взрывоопасном предмете подорвался частный легковой автомобиль, в котором находилось четыре человека: трое пострадавших доставлены в медучреждение, один погиб на месте», — говорится в сообщении.
По информации ведомства, мужчины направлялись на рыбалку. В этот момент в машине сработало неизвестное взрывное устройство.
В начале мая автомобиль взорвался рядом с сотрудниками ДПС в городе Ейске (Краснодарский край). В автомобиля находился мужчина «в неадекватном состоянии». Силовики попробовали вытащить мужчину из машины. Когда они подошли, автомобиль взорвался. Водитель машины погиб, двое сотрудников ОМОНа получили контузию.