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Общество ,  
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Один человек погиб при подрыве автомобиля в ЛНР

МЧС: в ЛНР при подрыве автомобиля погиб один человек, трое получили ранение

Один человек погиб, трое получили ранения при подрыве автомобиля в Славяносербском районе ЛНР. Об этом сообщает местный МЧС.

«В районе села Трехизбенка на неустановленном взрывоопасном предмете подорвался частный легковой автомобиль, в котором находилось четыре человека: трое пострадавших доставлены в медучреждение, один погиб на месте», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, мужчины направлялись на рыбалку. В этот момент в машине сработало неизвестное взрывное устройство.

В начале мая автомобиль взорвался рядом с сотрудниками ДПС в городе Ейске (Краснодарский край). В автомобиля находился мужчина «в неадекватном состоянии». Силовики попробовали вытащить мужчину из машины. Когда они подошли, автомобиль взорвался. Водитель машины погиб, двое сотрудников ОМОНа получили контузию.

Теги
автомобиль МЧС ЛНР взрыв автомобиля
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