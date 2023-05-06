В Ейске машина взорвалась рядом с полицейскими
В Ейске (Краснодарский край) взорвалась машина, в которой себя заблокировал мужчина «в неадекватном состоянии», сообщил в своем телеграм-канале глава Ейского района Роман Бублик. Он добавил, что никто, кроме человека в автомобиле, не пострадал.
Место происшествия оцеплено, движение перекрыто и все эвакуированы, там работают сотрудники ОМВД России по Ейскому району и УФСБ по Краснодарскому краю, сообщил Бублик.
«Безопасности жителей нашего района ничего не угрожало и не угрожает», — написал он.
Телеграм-канал Kub Mash пишет, что 34-летний мужчина, которого утром 6 мая остановили сотрудники ДПС на улице Мичурина, заперся в синей «Ниве» и начал угрожать.
Силовики попробовали вытащить мужчину из машины. Когда они подошли, автомобиль взорвался. Водитель машины погиб, двое сотрудников ОМОНа получили контузию.