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В Москве умер пострадавший после поджога на детской площадке мальчик

Прокуратура: в Москве умер 14-летний мальчик, которого подожгли на детской площадке
Фото: moscowproc / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram

Подросток, которого сверстник поджег на детской площадке в Москве в начале июня, умер в больнице, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

О происшествии на детской площадке в Южном Бутово стало известно вечером 5 июня. Изначально в пресс-службе столичного управления МВД сообщили РБК, что 14-летний мальчик облил сверстника горючей жидкостью, после чего тот загорелся. В прокуратуре позже уточнили, что один из подростков облил сверстника бензином и поджег. Пострадавшего мальчика госпитализировали с ожогами разной степени тяжести. Телеграм-каналы Mash, Baza и «112» писали, что у ребенка диагностировали ожоги 80% тела.

По факту произошедшего завели уголовное дело по п. «д» ч. 3 ст. 30 УК и ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство с особой жестокостью). Теперь его переквалифицируют на убийство с особой жестокостью, оставив только вторую статью, сообщили в прокуратуре.

Подростка, который облил сверстника бензином, заключили под стражу, вину, по информации ведомства, он не признал.

Теги
возгорание Москва Южное Бутово
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