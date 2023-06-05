В Москве начали проверку из-за загоревшегося на детской площадке ребенка

СК и прокуратура Москвы проверят данные о получившем ожоги на детской площадке мальчике

Фото: Андрей Любимов / РБК

Следственный комитет начал проверку после появления данных о том, что на детской площадке в Москве мальчик получил ожоги разной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Инцидент, как отмечают в СК, произошел на одной из детских площадок на юго-западе Москвы. В ведомстве полагают, что в нем участвовали и другие подростки. Пострадавшего мальчика госпитализировали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Проверку по факту произошедшего также начала региональная прокуратура. Пострадавший — 14 летний мальчик — «находился на детской площадке в Чечерском проезде вместе с группой ребят» и получил тяжелые ожоги.

РБК обратился за комментарием в департамент здравоохранения, ГСУ СК России по Москве и к уполномоченному по правам ребенка в Москве.

О том, что на детской площадке в Москве получил ожоги 14-летний подросток, писали Mash, Baza и «112». У пострадавшего, по их данным, диагностировали ожог 80% тела. SHOT утверждает, что мальчик получил ожоги всего тела. По информации «112», ребенок находится в критическом состоянии.

Baza со ссылкой на очевидцев пишет, что дети играли на площадке с бензином. По ее данным, сверстники облили пострадавшего мальчика бензином. Впоследствии мальчик загорелся.