«Аэроэкспресс» открыл прямую ветку до терминалов B и C Шереметьево

Аэроэкспрессы начали курсировать в терминалы B и C Шереметьево по новому маршруту

Фото: АГН «Москва»

«Аэроэкспресс» запустил поезда в Шереметьево до терминалов B и C по новому маршруту. Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале.

«Железнодорожники завершили соединение новой <...> линии Лобня — аэропорт Шереметьево с савеловским направлением Московской железной дороги. Это позволило нам запустить поезда из Москвы напрямую к северным терминалам В и С», — говорится в сообщении.

Поездка до северных терминалов аэропорта теперь занимает 35 минут то транспортно-пересадочного узла «Окружная» и 50 минут от Белорусского вокзала — на 15 минут меньше, чем раньше. В сторону Москвы поезда из терминалов B и C тоже будут ходить напрямую. Интервал отправления в аэропорт и обратно — 30–40 минут.

«Добраться на «Аэроэкспрессе» все так же можно и до терминалов D, E, F: после остановки в северных терминалах поезда следуют в южные», — уточняется в сообщении.

Раньше аэроэкспрессы на пути в терминалы B и C заезжали в E, D и F. Терминал E был закрыт еще в марте 2020 года из-за снижения пассажиропотока на фоне пандемии. С 15 марта 2022 года приостановлена работа терминала D из-за «вынужденных ограничений в сфере международных перевозок». Международные рейсы из D направили в терминал C, внутренние — в B. Терминал F находится на реконструкции.

Железнодорожный терминал для B и C открылся 31 мая в Северном терминальном комплексе Шереметьево. До этого электрички с Белорусского вокзала останавливались в терминале «Аэроэкспресса» — он находится в пешей доступности от терминалов D и E Южного терминального комплекса, а до северных B и С раньше ходили бесплатные подземные шаттлы.