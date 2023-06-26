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Росстандарт разработает методику определения подлинности меда

«Известия»: в России подлинность меда будут определять помощью изотопного анализа
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Госкомиссия по незаконному обороту продукции поручила Росстандарту утвердить новый метод определения подлинности меда с помощью изотопного анализа сахаров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на протокол комиссии.

Изотопный анализ меда позволит выявлять в продукции свойственные только ей сахара и их источник, что поможет определять фальсификат. Метод разрабатывают ученые Федерального научного центра пчеловодства совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности. Анализ узаконят в форме ГОСТа, после чего его можно будет использовать при проверках.

Замглавы Роскачества Елена Саратцева заявила, что современный уровень развития пищевой промышленности позволяет собрать мед из отдельных ингредиентов, и полученный продукт не будет иметь никакого отношения к натуральному. «Сейчас в РФ нет регулирования, которое дает определение меду, есть только ГОСТ «Мед натуральный. Технические условия», — сказала Саратцева.

Она добавила, что пчеловоды-пасечники могут не использовать добровольный стандарт и при этом все еще иметь возможность продавать товар, например, на рынках или ярмарках, поэтому важны законодательные изменения, которые могут дать определение меду. По словам Саратцевой, новый метод Росстандарта уже фактически разработан и проходит аттестацию в ведомстве.

Председатель Союза пчеловодов Владимир Капунин заявил, что до 70% меда в России и мире фальсифицировано. Методики, которые сейчас определяют подделку меда, несовершенны: например, нет однозначных исследований, которые определяют содержание сахара, что осложняет борьбу с фальсификатом, сказал газете зампредправления ассоциации производителей «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Теги
Росстандарт Роскачество фальсификат мед
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