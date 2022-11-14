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На Кубани мужчина ранил двух полицейских и выстрелил в следователя

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении мужчины, который ранил ножом двух сотрудников МВД и сделал выстрел в сторону прибывшего на место следователя СК, сообщает ведомство.

Инцидент произошел в селе Цибанобалка. Мужчина длительное время не оплачивал счета за коммуналку. «Сегодня к нему приехали сотрудники коммунальных служб для отключения домовладения от коммуникаций, в связи с чем на место были вызваны сотрудники полиции. Злоумышленник, преследуя цель воспрепятствовать законной деятельности представителей власти, причинил колотую рану бедра участковому уполномоченному полиции отдела МВД России по городу Анапе и резаную рану ладони стажеру по должности участкового уполномоченного полиции», — сообщили в СК. Полицейских госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.

После этого мужчина забаррикадировался в доме. Когда на место конфликта прибыли следователи, он «произвел выстрелы из неустановленного оружия в сторону сотрудника следственного отдела по городу Анапе СКР по краю». Мужчина по-прежнему находится в доме и продолжает оказывать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Уголовное дело возбуждено по ст. 295 УК (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование) и ч.2 ст. 318 УК (о применении насилия в отношении сотрудников МВД).

В октябре в Москве мужчина, находившийся «в неадекватном состоянии», открыл стрельбу по патрульной машине из ружья и ранил полицейского. Ответным огнем из табельного оружия он также был ранен.

Теги
СК МВД Краснодарский край
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