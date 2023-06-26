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Зеленский провел «позитивный и вдохновляющий» разговор с Байденом

Президент Украины Зеленский назвал разговор с Байденом позитивным и входновляющим

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ход боевых действий и обстановку в России после действий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с лидерами США, Канады и Польши Джо Байденом, Джастином Трюдо и Анджеем Дудой. Об этом украинский президент рассказал в своем телеграм-канале.

Разговор с Байденом он назвал «позитивным и вдохновляющим», отметив, что поблагодарил собеседника за помощь Киеву, особенно за поставку зенитных ракетных комплексов Patriot, а также за поддержку передачи истребителей F-16 другими странами, которые ими владеют.

«Обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения. <...> Скоординировали наши позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО, обсудили продолжение работы над реализацией украинской формулы мира и подготовку к глобальному саммиту мира.», — добавил Зеленский.

Также о согласовании позиций в преддверии саммита НАТО украинский президент говорил со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

Москва осуждает поставки вооружений Киеву и считает, что таким образом другие страны становятся сторонами конфликта. Вместе с тем российские власти заявляли, что это не изменит исхода военной операции.

Вечером 24 июня Пригожин обвинил российское «военное руководство» в ударе по лагерю ЧВК. В Минобороны его обвинения опровергли и назвали провокацией. Против бизнесмена завели дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК). Президент России Владимир Путин обвинил его в предательстве.

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Пригожин утром 24 июня объявил, что бойцы «Вагнера» контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону, собираются «идти на Москву» и требуют «выдать» им главу Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Власти регионов сообщали о передвижениях ЧВК в Липецкой и Воронежской областях.

Вечером 24 июня ЧВК «Вагнер» отказалась от «марша справедливости» после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Основатель «Вагнера» сообщил, что колонны ЧВК уйдут в тыловые лагеря.

В Кремле заверили, что дело против бизнесмена закроют, а сам он сможет выехать в Белоруссию под гарантию Владимира Путина.

За ситуацией следили в других странах и выражали обеспокоенность, однако подчеркивали, что это внутреннее дело России.

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