В Подмосковье задержали подозреваемого в серийной педофилии

В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в педофилии и плате детям за молчание

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В подмосковном Егорьевске правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии по отношению к детям. Ему вменяют пять эпизодов, совершенных в течение года, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Мужчина проходит по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних (ч. 5 ст. 132 УК). За совершение этого преступления грозит пожизненное лишение свободы.

Следствие полагает, что подозреваемый в течение года пять раз совершил преступление по отношению к детям в возрасте 10–13 лет. При этом он передавал им денежные средства, отмечают в СК.

Когда об этом узнали родители пострадавших детей, они обратились в Следственный комитет. В результате 24 июня правоохранители задержали подозреваемого, им оказался местный житель 1977 года рождения.

Телеграм-канал SHOT пишет, что мужчина завязывал диалог с детьми, обращая внимание на свой мотоцикл. По его данным, транспортное средство нашли и изъяли.