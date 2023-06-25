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На севере Москвы взорвалась машина

Машина взорвалась на севере Москвы и перевернулась
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Автомобиль взорвался на улице Фестивальная на севере Москвы, сообщают телеканал РЕН ТВ и телеграм-каналы Mash, «112» и SHOT.

На кадрах, которые опубликовали каналы, видно, что автомобиль перевернулся при взрыве. Из-за повреждений установить его марку невозможно.

Mash, «112» и РЕН ТВ пишут, что пострадал один человек. По информации SHOT, пострадавших нет. Телеграм-канал отмечает со ссылкой на очевидцев, что рядом с машиной взорвался баллон с газом, соседние автомобили повредили разлетевшиеся осколки. Пожара за взрывом, по его данным, не последовало.

РЕН ТВ и Mash также сообщают о взрыве газового баллона. Телеграм-канал «112» пишет, что взорвалось газовое оборудование. В момент взрыва, по его данным, в машине никого не было.

В начале июня в Калининграде на улице Горького автомобиль Volkswagen въехал в столб и взорвался. Как сообщили в УМВД России по региону, в салоне вместе с водителем был пассажир, его госпитализировали после аварии. Водитель, по информации ведомства, был пьян. Он не пострадал.

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