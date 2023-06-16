Театр отменил спектакль с участием задержанной актрисы Бабушкиной

Театр Ермоловой отменил спектакль с участием актрисы Бабушкиной после ее задержания

Кристина Бабушкина (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Театр Ермоловой отменил спектакль « (Не) идеальный че» с участием актрисы Кристины Бабушкиной, которую задержали в Москве, сообщается на сайте театра.

Спектакль был назначен на 16 июня. «Средства за билеты будут возвращены автоматически на карту, которой были оплачены билеты. Мы уже отправили оповещение об отмене спектакля на электронный адрес, указанный при покупке билета», — указано в сообщении.

Билеты на спектакль на 1 июля остались в продаже. Бабушкина играет в нем роль предпринимательницы Киры Павловны Плотт. Актриса также известна по сериалам «Беспринципные», «13 клиническая» и другим.

О задержании Бабушкиной вместе с ее мужем Андреем Гацунаевым сообщили 16 июня источники «Известий» и РЕН ТВ. По их данным, автомобиль актрисы остановили сотрудники ГИБДД на улице Коровий Вал в районе Замоскворечье для проверки документов. Затем Бабушкину и ее мужа доставили в отделение полиции.

В машине был найден пакет с белым порошком, его отправили на экспертизу, а актрису с супругом — на медосвидетельствование, уточнял телеграм-канал «112».