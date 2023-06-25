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Военные России уничтожили более 50 бойцов ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны: российские войска уничтожили свыше 50 бойцов ВСУ на южнодонецком направлении

Российские военные уничтожили свыше 50 бойцов ВСУ и семь боевых бронированных машин на участке южнодонецкого направления. Об этом сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Понеся существенные потери, противник отступил. Позиции российских войск были удержаны», — заявил Чехов.

Кроме того, в районе Новодонецкого и Нескучного на том же направлении артиллеристы уничтожили боевые бронированные машины, пикап и живую силу противника, рассказал он.

Накануне Минобороны сообщало, что подразделения группировки «Восток» огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили три атаки противника в районах населенных пунктов Макаровка, Новоселка Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области.

«В результате огневого поражения выдвигавшихся резервов ВСУ в районах населенных пунктов Новополь Донецкой народной республики и Новодаровка Запорожской области уничтожены два танка и шесть боевых бронированных машин противника», — заявили в ведомстве.

За день до этого на донецком направлении «Южная» группировка войск отразила четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Бердычи и Марьинка в ДНР, сообщали в Минобороны.

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Военные России уничтожили более 50 бойцов ВСУ на южнодонецком направлении
Военные России уничтожили более 50 бойцов ВСУ на южнодонецком направлении

Теги
Минобороны ДНР ВСУ
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