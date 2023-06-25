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Группировка «Восток» отразила украинские атаки на двух направлениях

Группировка российских войск «Восток» отразила украинские атаки на двух направлениях

Российские военные группировки «Восток» отразили атаки противника на южнодонецком и запорожском направлениях, уничтожены танки, броневики и живая сила. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Атаки отражены в районе населенных пунктов Макаровка и Ровнополь. Уничтожены танки, боевые бронированные машины и живая сила. «Понеся потери, противник отступил», — сказал Чехов.

Кроме того, на южнодонецком направлении российские военные уничтожили свыше 50 бойцов ВСУ и семи боевых бронированных машин.

Накануне Минобороны сообщало, что подразделения группировки «Восток» огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили три атаки противника в районах населенных пунктов Макаровка, Новоселка Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области.

«В результате огневого поражения выдвигавшихся резервов ВСУ в районах населенных пунктов Новополь Донецкой народной республики и Новодаровка Запорожской области уничтожены два танка и шесть боевых бронированных машин противника», — заявили в ведомстве.

Группировка «Восток» отразила украинские атаки на двух направлениях
Группировка «Восток» отразила украинские атаки на двух направлениях

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