В нескольких регионах Чили ввели режим ЧС из-за наводнений

Министр внутренних дел Чили Каролина Тоа ввела режим чрезвычайной ситуации в нескольких регионах страны из-за наводнений, передает La Tribuna.

«В силу всей панорамы, которая у нас есть, и опасений со стороны властей было решено издать указ о зоне бедствия во всех пострадавших регионах, от Вальпараисо до Био-био», — объявила Тоа, подводя итоги анализа чрезвычайной ситуации, вызванной дождями.

По ее словам, введение режима ЧС позволяет использовать дополнительные ресурсы для ликвидации последствий наводнений. «Это особенно помогает всем субъектам <...> не сомневаться в том, что они могут мобилизовать свои ресурсы», — отметила министр.

В результате наводнений в Чили, по последним данным, пострадали 419 человек. 139 домов получили незначительные повреждения, 99 — значительный ущерб, 15 были разрушены полностью.

Глава МВД поручила восстановить дома на более безопасных территориях. «Мы не можем сделать это в местах, которые уже были разрушены водой», — подчеркнула она.

Три человека пропали без вести, двое из них — во время поисково-спасательных операций. Пожарный-доброволец пропал после того, как зашел в воду водохранилища Анкоа в Линаресе, чтобы спасти человека, которого могло унести течением. Один работник «пошел осмотреть пруд и не вернулся».

Более 2750 человек из-за наводнений оказались изолированы от внешнего мира. «Была проделана работа», чтобы связаться с ними и поддержать их» — сказала Тоа.