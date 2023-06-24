Оперштаб Краснодарского края заявил, что ситуация в регионе под контролем

Правоохранительные органы и силовые ведомства Краснодарского края не вводили дополнительных мер безопасности. Об этом сообщает региональный оперштаб.

В штабе заверили, что ситуация в региона остается стабильной и находится под контролем.

«В настоящее время фиксируются многочисленные факты распространения в социальных сетях фейков от ЦИПсО Украины. В социальных сетях и мессенджерах публикуются непроверенные и провокационные сообщения», — рассказали в оперштабе. Там призвали доверять только официальным источникам информации.

О каких сообщениях идет речь в оперштабе не уточнили.

Вечером 23 июня ФСБ возбудила против основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина уголовное дело по статье о вооруженном мятеже. По ней грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.



Дело завели после того, как Пригожин заявил о ракетном ударе по лагерю наемников, который привел к «огромным» потерям. Он обвинил в случившемся «военное руководство» и пообещал ответить. Позже он уточнил, что о «военном перевороте» речи не идет — это «марш справедливости».



Минобороны заявление Пригожина опровергло и обвинило бизнесмена в провокации. В ФСБ назвали заявления основателя ЧВК «ударом в спину» и призвало наемников задержать его. К бойцам ЧВК также обратились генерал Сергей Суровикин и первый замначальника Главного управления Генштаба генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Оба они призвали бойцов «остановиться», заявив о недопустимости подобных действий в период, когда страна находится в сложном положении. «Пока не поздно, нужно и необходимо подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента. Остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации. Решить все проблемы только мирным путем под руководством верховного главнокомандующего», — сказал Суровикин.