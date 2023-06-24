Путин поздравил россиян с Днем молодежи
Нынешнее молодое поколение россиян хочет максимально реализовать свой потенциал. Об этом в своем видеообращении в честь Дня молодежи заявил президент России Владимир Путин.
«У нас действительно прекрасное молодое поколение. Вы хотите максимально реализовать свой потенциал, приносить пользу Родине, людям. Действовать ради общего блага», — заявил президент.
С 1993 года по указу президента Бориса Ельцина День молодежи в России празднуется 27 июня. В Белоруссии и на Украине этот праздник отмечают в последнее воскресенье июня.
Однако 2 мая текущего года Путин издал распоряжение N 132-рп «О праздновании Дня молодежи», которое предписывает перенести празднование Дня молодежи на последнюю субботу июня. Поэтому в этом году праздник отмечают 24 числа.