Власти привлекут на День молодежи 1 млн человек

Росмолодежь запланировала собрать миллион человек на День молодежи 24 июня. Одна из целей — «развенчать миф» о том, что молодые люди покинули страну, а оставшиеся в большинстве своем инертны, говорят источники РБК

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Федеральное агентство по делам молодежи планирует собрать миллион участников на празднование Дня молодежи в этом году, рассказал РБК источник, близкий к организаторам мероприятия, и подтвердил советник главы Росмолодежи Антон Пашков. По его словам, ведомство «действительно целится в подобные показатели, но вместе с тем, ключевыми критериями эффективности проекта будут конкретные результаты –- к примеру, сколько и какой волонтерской помощи будет оказано по результатам работы соответствующих площадок».

В начале мая президент Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня молодежи в последнюю субботу июня. В этом году дата выпадает на 24 июня.

Планируя собрать миллион человек, организаторы хотят среди прочего «развенчать миф» о том, что молодежь (люди в возрасте 14-35 лет) уехала из России, а та, что осталась, в большинстве своем инертна и безучастна, сказали источник, близкий к организаторам мероприятия, и собеседник в Росмолодежи.

Глава Росмолодежи Ксения Разуваева заявила РБК, что если в прошлом году празднование Дня молодежи охватывало 10 регионов, а в мероприятиях приняли участие порядка полумиллиона человек, то сейчас празднование пройдет практически по всей стране, хотя основные фестивальные площадки будут открыты в 15 регионах: «За счет расширения географии есть ощущение, что цифру в миллион участников мы достигнем легко». К тому же, по словам Разуваевой, в ведомстве исходят из того, что День молодежи — это праздник не только для молодых людей, а семейный, что также положительно скажется на числе участников.

«Но главное — не цифровые показатели, мы хотим, чтобы событие стало местом реальной пользы», — подчеркивает глава Росмолодежи. К примеру, в рамках Дня молодежи будут реализованы программы, связанные с поддержкой семей военнослужащих, открыты площадки, на которых молодые люди смогут пройти кадровые отборы и собеседования, договориться о стажировках, продемонстрировать собственные стартапы и т.д.

Основные фестивальные площадки будут открыты, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Ноябрьске, Оренбурге.

Проект задумывался в прошлом году в первую очередь с прицелом на городскую молодежь, именно поэтому ведомство упаковывает празднование «в понятную для молодых людей из мегаполисов форму условного VK Fest’a или городских фестивалей, которые в прошлом году были приостановлены», рассказал источник в Росмолодежи.

Ключевой темой Дня молодежи будет патриотическая повестка, сообщил источник, близкий к организаторам мероприятия: встречи с участниками военной операции; популяризация традиционных русских игр, таких, как лапта и городки, творческие мастер-классы, посвященные российской культуре. Также для участников прочитают лекции и проведут мастер-классы с целью «формирования корректных исторических представлений и знаний». Стоит задача популяризировать традиционные ценности «через семейные форматы активностей» — например, спортивные соревнования, рассказывает близкий к организаторам мероприятия собеседник РБК.

Каждый фестиваль будет включать в себя восемь тематических зон. К примеру, тематическая зона «Навстречу креативу» (выступление творческих молодых людей), «Навстречу добру» (волонтерские акции), «Навстречу Родине» (встречи с участниками военной операции).

Запланированы четыре спецпроекта. Поезд приключений «Открывая Россию», который проследует по маршруту Екатеринбург — Верхняя Пышма — Екатеринбург, с лекцией о внутреннем туризме и песнями CHEBANOV.

«Теплоход креатива «Наполняясь вдохновением» в Санкт-Петербурге -- там пройдут творческие мастер-классы и выступление NANSI&SIDOROV. Из Москвы в Нижний Новгород полетит самолет «Аэрофлота», на котором молодые представители сферы образования послушают лекцию и выступление певца Вани Дмитриенко. Самолет будет лететь до Нижнего Новгорода 4 часа вместо обычных сорока минут. На фестивале в Нижнем Новгороде выступит Дима Билан.

В Москве ночью откроют одну из станций метро для молодых ученых, инженеров и программистов — там выступят представители науки, участникам покажут иммерсивное шоу.

Планируя собрать миллион человек, организаторы, видимо, хотят в первую очередь продемонстрировать советским поколениям, которые зачастую имеют претензии к молодежи, считая ее непатриотичной, что молодежь с ними, считает политолог Алексей Макаркин. Граждане советских поколений сейчас испытывают беспокойство, тревогу, а ведь они — электоральная опора государства.

У многих людей советских поколений есть ощущение, что в свое время они «не смогли удержать страну» — СССР, говорит Макаркин. Соцопросы показывают, что отношение к распаду СССР в момент, когда это произошло, было спокойнее, чем спустя годы, потому что сначала люди были уверены, что «все как-то образуется, СНГ возник», но потом усилилось ощущение, что «это был заговор, обман». «И опасение, не обманут ли снова, усиливается, тем более, люди видят, что молодые поколения больше встроены в глобальный мир», — продолжает эксперт. Многие, по его словам, рассуждает так: «Если уж наше поколение не удержало страну, то что будет с этими?»

Государство идеологизирует молодежную политику, при этом успокаивая старшее поколение: «Молодежь у нас хорошая, она пойдет по тому пути, по которому ее хотят вести. Сейчас много говорят о том, что конфликт с Западом растянется на десятилетия, следовательно, противостояние придется продолжать молодежи», — описывает логику власти Макаркин. Но главная борьба сейчас идет за школьников, которые «реже бывали заграницей и более восприимчивы», констатирует эксперт.