Россельхознадзор ограничил ввоз шмелей из Евросоюза

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Россельхознадзор с 20 июня временно ограничил ввоз шмелей в Россию из стран ЕС. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ассоциация энтомологов и шмелеводов в обращении к ведомству выразила обеспокоенность риском ввоза со шмелиными семьями и кормами вирусов и возбудителей различных болезней. Россельхознадзор запросил переговоры с генеральным директоратом ЕК по здравоохранению и безопасности пищевой продукции, но пока не получил ответ.

Ограничительные меры будут действовать до тех пор, пока европейский орган не предоставит гарантии, что территория происхождения шмелей благополучна и у насекомых нет болезней, а также информацию о порядке сертификации.