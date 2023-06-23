«ВкусВилл» не подтвердил переговоры об открытии в ДНР

О том, что «ВкусВилл» планирует «зайти» в ДНР, заявил премьер республики Евгений Солнцев. В компании предположили, что он говорил о появлении российских сетей в регионе в целом, а «ВкусВилл» упомянул, потому что бренд на слуху

Фото: Сергей Петров / Global Look Press

С представителями совета управляющих «ВкусВилла» не велось переговоров о появлении сети в ДНР, заявили РБК в пресс-службе компании в ответ на просьбу прокомментировать слова главы правительства республики Евгения Солнцева. Тот сказал в интервью 23 июня, что власти провели переговоры с «ВкусВиллом» и что сеть планирует зайти в регион.

«В видеоролике Евгений Солнцев говорит о том, что в ДНР снизятся цены на продукты, когда появятся отечественные сети и упростится логистика, что абсолютно логично. Также Евгений Александрович говорит о том, что ведутся переговоры с разными федеральными сетями. Наш бренд упомянут, возможно, поскольку был на слуху у спикера. Подтверждения факта переговоров мы не нашли среди коллег», — сказали в компании.

Интервью с Солнцевым вышло на телеканале «Юнион». Он заявил, что в ДНР должны появиться логистические центры, откуда продукция будет развозиться в магазины небольшими партиями.

«Должна быть база. И она должна быть не одна, их должна быть сетка. Поэтому мы предварительно провели переговоры с «ВкусВиллом», и они планируют к нам тоже зайти. <...> Российские сети появятся — мы прогнозируем снижение цен», — рассказал премьер ДНР.

Республика вошла в состав России в конце сентября 2022 года после референдума. В марте «Ведомости» писали, что в ДНР и ЛНР появятся распределительные центры для снабжения товарами местных магазинов. По данным источников издания, так власти планируют решать проблему роста цен, которые по некоторым наименованиям товаров оказались в республиках выше, чем в Ростовской области.