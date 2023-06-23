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У мэра Новороссийска испортилось настроение после поездки в маршрутке
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко проехал в маршрутке и испортил себе настроение
Андрей Кравченко
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко проехал в маршрутке и остался недоволен.
«Маршрутка оказалась идеальным местом, чтобы с утра испортить себе настроение!» — написал глава города в телеграм-канале. Ему не понравились, в частности, «хамское поведение водителя» и «санитарное состояние маршрутки», а кондиционер был включен только после просьбы об этом.
«Все в точности так, как вы описываете в своих сообщениях мне», — признал Кравченко.
Мэр пообещал, что власти усилят контроль «за знанием правил перевозки пассажиров и за элементарным речевым этикетом». Проверки, по его словам, станут регулярной практикой.