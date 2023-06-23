ВКС России получили новую партию истребителей Су-35

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Воздушно-космические силы (ВКС) России получили новые многоцелевые истребители Су-35С. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, Комсомольский авиационный завод им. Ю.А. Гагарина ОАК (входит в «Ростех») передал Минобороны партию самолетов — они уже перелетели на аэродром базирования.

«Су-35С <...> может выполнять широкий спектр задач и пользуется заслуженным успехом», — отметил министр.

Истребители прошли заводские испытания, каждый самолет протестировали в воздухе в различных рабочих режимах, говорится на сайте российского правительства.

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь рассказал, что предприятия, выполняющие гособоронзаказ, включая Комсомольский завод, получили значительный объем средств по программе техперевооружения и модернизации производства. Он добавил, что следующие партии Су-35 уже находятся в производстве. Объемы поставок истребителей пятого поколения Су-57 также увеличатся в 2023 году.