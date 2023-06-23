Основатель компании-владельца предостерег от спекуляций на тему батискафа

Штаб-квартира OceanGate в Эверетте, штат Вашингтон, США (Фото: Matt Mills McKnight / Reuters)

Пройдет много времени, прежде чем станет понятно, что именно произошло с батискафом «Титан», заявил CNN сооснователь компании — владельца судна OceanGate Гильермо Сонлейн.

«На месте есть команды, которые все еще будут собирать данные в течение следующих нескольких дней, недель, может быть, месяцев, и пройдет много времени, прежде чем мы точно узнаем, что там произошло. Поэтому я бы посоветовал нам воздержаться от спекуляций, пока у нас не будет больше данных», — сказал он.

Сонлейн покинул компанию в 2013 году и не участвовал в разработке подводного аппарата «Титан». Он по-прежнему владеет миноритарной долей в OceanGate.

Батискаф «Титан», отправившийся к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане 18 июня, пропал с радаров спустя менее чем два часа с момента погружения. На борту находились пять человек: управлявший батискафом 61-летний директор OceanGate Стоктон Раш, 58-летний британский миллиардер Хэмиш Хардинг, 48-летний пакистано-британский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также 77-летний пилот аппарата, бывший военный водолаз и исследователь «Титаника» француз Поль-Анри Наржоле.



OceanGate сообщила, что все, кто находился на судне, погибли. Береговая охрана США отчитывалась об обнаружении обломков корпуса «Титана» на дне в обследуемом районе. Батискаф пострадал от «катастрофической имплозии»: его корпус не выдержал давления и был сжат толщей воды на большой глубине, объяснили американские власти.