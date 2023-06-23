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В Москве достроили путепровод под Павелецким направлением железной дороги

Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»
Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»

Путепровод под Павелецким направлением Московской железной дороги, по которому пройдет южное ответвление Московского скоростного диаметра (МСД), полностью достроен и готов к открытию, рассказал вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Все строительные работы выполнены, отделка обоих тоннелей снаружи и внутри завершена, также смонтированы все необходимые инженерные системы, включая автоматизированную систему управления дорожным движением», — сообщил Бочкарев, добавив, что общая площадь участка, где проводились работы, составила 0,2 га.

Будучи частью МСД, Юго-Восточная хорда пересекает пути Павелецкого направления в районе реки Городня, к северу от Бирюлево. По словам вице-мэра Бочкарева, запуск объекта позволит снизить транспортную нагрузку на южный участок МКАД и на улично-дорожную сеть этой части города в целом.

Новые технологии позволили провести под железной дорогой путепровод без остановки движения поездов, отметил Константин Маслаков, гендиректор «Мипстрой 1» (входит в холдинг «Мосинжпроект», который является генподрядчиком строительства МСД). «Для этого был смонтирован экран из металлических труб, под защитой которого обустраивались основные конструкции путепровода, — рассказал Маслаков. — Дополнительное крепление грунта мы проводили путем торкретирования склонов железнодорожного земляного полотна с применением набрызг-бетона. Технология позволяет сформировать прочное защитное покрытие поверхности откоса, способное противостоять любым механическим нагрузкам. Струйное нанесение смеси за счет сжатого воздуха буквально впечатывает бетон в поверхность откоса и заполняет все трещины и пустоты, увеличивая его несущую способность».

Двумя днями ранее в Москве с опережением графика было открыто движение по двум другим участкам Юго-Восточной хорды — от Шоссейного проезда до станции МЦД-2 Курьяново. По словам столичного мэра Сергея Собянина, в данный момент возведение и ввод в эксплуатацию южной половины МСД — ключевая задача дорожного строительства в Москве.

Теги
путепровод Московский скоростной диаметр Андрей Бочкарев Москва дорожное строительство
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