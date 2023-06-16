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Летевший из Москвы в Сочи пассажирский самолет сел в Саратове

Летевший из Москвы в Сочи пассажирский Boeing сел в саратовском аэропорту «Гагарин»
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Boeing 737 компании S7 Airlines, летевший из Москвы в Сочи, сел в международном аэропорту Саратова «Гагарин». Об этом РБК сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Посадка прошла в 19:08, причины не уточняются. «С пассажирами работает представитель авиакомпании», — добавили в пресс-службе. Телеграм-канал Mash утверждает, что борт приземлился в Саратове из-за технических неполадок. На борту, по его информации, находились 178 человек, никто из них не пострадал.

По данным портала Flightradar24, который отслеживает полеты, самолет, выполнявший рейс S72047, вылетел из московского аэропорта Домодедово в 16:39 с задержкой в час.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Сочи, рейс из Саратова с тем же номером должен был прибыть в город в 20:30 по местному времени (совпадает с мск).

13 июня самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия», который летел из Москвы в Актау (Казахстан), экстренно сел в аэропорту Курумоч в Самаре из-за сработавшего датчика задымления. Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщал, что самолет посадили из-за проблем с правым двигателем. На место посадки прибыли спасатели, чтобы потушить его. Потом пассажиров отправили в пункт назначения резервным бортом.

Теги
самолет S7 Москва Саратов Сочи экстренная посадка новости
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