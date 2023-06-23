Власти зафиксировали слив нечистот в подмосковную реку Пахру

Росприроднадзор: в реку Пахру в Подмосковье сливают нечистоты

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В реку Пахру в Подмосковье сливают нечистоты, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале.

«На реке Пахре в Раменском районе выявлено грубое нарушение природоохранного законодательства. Рядом с селом Константиново местный утилизатор ООО «Экопромтехнология» сливает неочищенные канализационные стоки прямо в реку», — сообщила она.

О выбросах в реку сообщили жители. Эксперты ведомства дежурили на месте с 4:00 и зафиксировали сброс.

«Мы увидели вопиющую картину. Вместо очистных сооружений — просто ямы. Компания получила разрешение на строительство сливных карт, но дальше дело не пошло. Запах в округе стоит чудовищный», — отметила Радионова.

Специалисты ЦЛАТИ (Центр лабораторного анализа и технических измерений) взяли пробы. После получения результатов в Росприроднадзоре планируют передать материал в прокуратуру. «Далее пойдем с проверкой на предприятие. Наши выводы направим в Следственный комитет. Надеемся на помощь со стороны правоохранителей», — заключила руководитель ведомства.

В 2018 году в реке произошла массовая гибель рыбы из-за загрязнения. Тогда погибли порядка 30 особей рыб.