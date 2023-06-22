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Минобороны отчиталось о спасшем колонну на Украине старшем прапорщике

Минобороны: старший прапорщик предотвратил обстрел российской колонны с боеприпасами
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Командир взвода обеспечения гаубично-самоходного артиллерийского дивизиона ВС России старший прапорщик Павел Иванов предотвратил минометный обстрел со стороны ВСУ российской колонны с боеприпасами на запорожском направлении. Об этом заявил глава пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает «РИА Новости».

«Благодаря грамотным и быстрым решениям старшего прапорщика Павла Иванова техника повреждений не получила, а личный состав остался жив», — подчеркнул он.

По словам Чехова, во время движения российской техники с боеприпасами начался минометный обстрел. Иванов заметил в небе украинский беспилотник, который корректировал огонь по колонне.

Военнослужащие взвода под руководством старшего прапорщика получили приказ укрыть технику в лесополосе. Им удалось сбить беспилотник из стрелкового оружия, после чего ВСУ, лишившись возможности корректировать огонь, прекратили обстрел.

Старший прапорщик Павел Иванов каждый день возглавляет колонны техники подвоза боеприпасов на российские огневые позиции, рассказал Чехов.

Ранее глава пресс-центра группировки «Восток» сообщил, что ВС России отбили атаку взвода ВСУ в районе села Новоданиловка на запорожском направлении. Украинские военные отступили, понеся потери в личном составе и технике.

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Помимо этого, российская артиллерия поразила опорный пункт ВСУ севернее Белогорья и уничтожила склад боеприпасов в районе Новоданиловки.

Теги
Минобороны военнослужащий минометный обстрел Украина
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