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Письмо Толкина поклоннице продали на аукционе за $20,5 тыс.

Письмо Толкина поклоннице за отзыв на «Властелин колец» продали на аукционе за $20,5 тыс.

Письмо британского писателя Джона Рональда Руэла Толкина, в котором он сравнил себя с хоббитом, продано на торгах в Нью-Йорке за $20,5 тыс., сообщается на сайте аукционного дома Bonhams.

Документ продали 22 июня неназванному покупателю за $20 480 при предварительной оценке в $10-15 тыс.

Письмо писатель отправил 28 июня 1955 года своей поклоннице, которая первой прислала отзыв на роман «Властелин колец». «Это примечательное письмо, в котором он описывает себя как хоббита и рассказывает о том, сколь утомительной была работа по написанию шедевра», — сказано в описании лота.

В нем Толкин рассказывает, что хотел бы жить в безлюдном месте. Он также пишет, что, в силу «робости и отсутствия склонности к авантюрам», идея отказаться от привычной пищи и табака вызывает у него только тревогу. «Это очень напоминает описание хоббита», — заявляет писатель. При этом он отмечал что не может «претендовать на то, чтобы считаться одним» из представителей этой расы.

Толкин также пишет, что написание «Властелина колец» далось ему с таким трудом, и что работа над ним напоминала «восхождение на гору в тяжелых сапогах против сильного ветра в темноте».

Кроме того, на том же аукционе были проданы еще три письма Толкина, адресованные той же поклоннице. Общая стоимость лотов превысила $48 тыс.

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Джон Рональд Руэл Толкин (1892-1972) — британский писатель, переводчик, поэт и филолог. Он считается классиком жанра фэнтези. Толкин написал повести «Хоббит, или Туда и обратно» (1937), трилогию «Властелин колец» (1954-1955) и «Сильмариллион» (1977).

Теги
Джон Толкин «Властелин колец» Аукцион
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