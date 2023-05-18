Тысячелетнюю Библию продали на аукционе Sotheby's за $38 млн

Фото: Sotheby's

Кодекс Сассуна — еврейскую Библию, которой около 1,1 тыс. лет, продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $38 млн, сообщил торговый дом в своем Twitter. Это одна из старейших в мире рукописей.

Книга получила свое название в честь бывшего владельца — коллекционера Дэвида Соломона Сассуна (1880–1942 годы). Это 396-страничное собрание Священных Писаний, датируемое концом IX — началом Х века. Кодекс содержит 24 книги, разделенные на три части — Тору, Невиим и Кетувим.

Кодекс от имени некоммерческой организации из США купил бывший американский дипломат в Румынии Альфред Мозес. Организация планирует передать книгу Музею еврейского народа ANU в Тель-Авиве.