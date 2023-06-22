The Economist назвал город с лучшим качеством жизни в мире

Вид на Вену (Фото: Georges Schneider / Global Look Press)

Вена стала лучшим городом мира по уровню качества жизни. Столица Австрии снова возглавила рейтинг аналитического подразделения британского журнала The Economist — Economist Intelligence Unit.

Город занял первую позицию в рейтинге благодаря «выигрышному сочетанию стабильности, хороших культуры и развлечений, надежной инфраструктуре и образцовым услугам в области образования и здравоохранения», говорится в отчете. «Он регулярно занимал эту позицию в течение последних нескольких лет, и только пандемия COVID-19 заставила город освободить свое место на первом месте», — отмечается в документе.

Второе место занял Копенгаген, третье и четвертое — Мельбурн и Сидней, а замыкает пятерку лидеров Ванкувер.

Москву поставили на 96-е место в списке, а Киев — на 165-е из 173 участников рейтинга. На стабильность и инфраструктуру украинской столицы повлияли боевые действия в этой стране, объясняется в исследовании. В прошлом году Киев в рейтинг не вошел.

В топе городов, которые сильнее всего улучшили свои позиции за прошедший год, восемь из десяти мест заняли города Азиатско-Тихоокеанского региона добились одного из самых больших успехов: Ханой поднялся на 20 позиций, Окленд — на 25, Веллингтон — на 35. Города Западной Европы, напротив, опускались в рейтинге. Эксперты журнала объяснили это «участившимися забастовками рабочих и гражданскими беспорядками», которые «подорвали стабильность».

Последние места заняли Дамаск и Триполи, которым развиваться мешают «социальные волнения, терроризм и конфликты». При этом столица Ливии несколько улучшила свои показатели по сравнению с пандемийными годами.

Вена была на первом месте в рейтинге в 2018-м, 2019-м и 2022-м. В 2020 году не публиковался, а в 2021-м австрийская столица спустилась на 12-ю строчку. В 2011–2017 годах первое место удерживал Мельбурн.