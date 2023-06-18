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Пятеро россиян попали в больницу после ДТП на трассе в Анталье

Генконсульство: пятеро россиян попали в больницу после ДТП на трассе в Анталье
Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press
Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press

В результате ДТП 17 июня на трассе Анталья — Аланья в Турции пятеро россиян, включая двух гидов, попали в больницу, сообщили РБК в Генконсульстве России в Анталье.

Угрозы жизни пострадавшим нет. «Остальные россияне, находившиеся в автобусе, получили незначительные травмы, им была оказана помощь, они вчера вылетели в Россию», — сказали в консульстве. В учреждении добавили, что ДТП произошло после того, как водитель автобуса не справился с управлением и въехал в грузовой автомобиль.

В результате ДТП погиб один человек — водитель автобуса, который вез туристов в аэропорт, сообщил телеканал TRT. Всего в автобусе находились 33 россиянина. Пострадали пятеро, один из них в тяжелом состоянии, отмечает TRT.

К месту аварии было направлено большое количество полиции, жандармерии, пожарных и медицинских бригад. Пострадавших после медицинского осмотра доставили в больницы города Манавгат, а остальных пассажиров на автомобилях доставили в аэропорт.

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Турция ДТП генконсульство новости
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