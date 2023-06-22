В мэрии Москвы оценили объем работ на новом участке МСД

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В рамках открытия двух участков Юго-Восточной хорды (ЮВХ) столичные строители уложили в общей сложности 16 км новых дорог, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Накануне столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о досрочном открытии двух участков ЮВХ, которая вместе с эксплуатируемой уже Северо-Восточной хордой войдет в состав Московского скоростного диаметра (МСД). Открыть южное ответвление МСД планируется до конца текущего года.

По словам Бочкарева, из указанных 16 км полотна более 6 км приходится собственно на основной ход МСД, остальные 8 км с лишним — на прилегающую улично-дорожную сеть. «Сложность при строительстве была обусловлена расположением проектируемого объекта вблизи линий МЦД, существующей застройкой районов Печатники, Люблино, расположением линий электропередачи, которые потребовалось переустраивать, и существующих инженерных сетей, а также высокой интенсивностью дорожного движения», — отметил вице-мэр.

Два новых участка представляют собой шоссе, идущее вдоль путей МЦД-2 от Шоссейной улицы в районе станции метро «Печатники» до Курьяновского бульвара. Постепенно будет производиться благоустройство прилегающей территории: озеленение, прокладка тротуаров, установка скамеек, вазонов, организация велопарковок и площадок для выгула собак.