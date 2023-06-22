FT узнал о запуске в TikTok онлайн–магазина товаров из популярных видео

Китайская компания ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, запускает онлайн–магазин с товарами из видео, которые набрали популярность, узнала Financial Times.

Чтобы попасть в магазин, нужно использовать функцию «Trendy Beat», но пока такую функцию заметили только пользователи из Великобритании. Как заявили FT в пресс-службе TikTok, они только начали тестировать новую функцию «Trendy Beat».

Источники газеты заявили, что рекламируемые товары поставляются из Китая и продаются компанией, которая принадлежит ByteDance, но зарегистрирована в Сингапуре. По словам собеседников FT, ByteDance создает подразделение онлайн-торговли, чтобы бросить вызов компаниям Shein (китайский интернет-магазин одежды) и Pinduoduo Temu (маркетплейс с товарами по низким ценам).

Сейчас продавцы могут продавать товары через TikTok Shop, который берет с них за такую возможность небольшую комиссию. Однако с помощью запускаемого онлайн-магазина ByteDance будет получать всю выручку от продаж.