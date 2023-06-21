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В Дагестане восемь человек погибли в ДТП с автобусом

В Дагестане восемь человек погибли в результате столкновения автобуса и двух машин
Фото: Прокуратура Республики Дагестан
Фото: Прокуратура Республики Дагестан

В Кизлярском районе Дагестане рейсовый автобус Москва — Хасавюрт столкнулся с легковой и грузовой машинами, есть погибшие и пострадавшие, сообщила прокуратура республики.

Автомобили столкнулись на трассе Р-217 «Кавказ» примерно в 18:30.

На место происшествия выехали заместитель прокурора республики Сергей Кузнецов и прокурор города Кизляр Валериан Меринов.

В региональном управлении МЧС уточнили, что автобус столкнулся с «КамАЗом» и Toyota Camry. По предварительным данным, в автобусе находились 25 человек. На месте ДТП работают спасатели и пожарные, туда выехали первый заместитель начальника местного управления ведомства и группа психологов.

Точное количество погибших и пострадавших неизвестно. ТАСС со ссылкой на региональное МВД пишет, что погибли восемь человек, 16 получили ранения. По данным SHOT, пострадали 20 человек, погибли девять.

Теги
ДТП Дагестан Автобус КАМАЗ Toyota Camry
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