В Дагестане восемь человек погибли в результате столкновения автобуса и двух машин

В Дагестане восемь человек погибли в ДТП с автобусом

Фото: Прокуратура Республики Дагестан

В Кизлярском районе Дагестане рейсовый автобус Москва — Хасавюрт столкнулся с легковой и грузовой машинами, есть погибшие и пострадавшие, сообщила прокуратура республики.

Автомобили столкнулись на трассе Р-217 «Кавказ» примерно в 18:30.

На место происшествия выехали заместитель прокурора республики Сергей Кузнецов и прокурор города Кизляр Валериан Меринов.

В региональном управлении МЧС уточнили, что автобус столкнулся с «КамАЗом» и Toyota Camry. По предварительным данным, в автобусе находились 25 человек. На месте ДТП работают спасатели и пожарные, туда выехали первый заместитель начальника местного управления ведомства и группа психологов.

Точное количество погибших и пострадавших неизвестно. ТАСС со ссылкой на региональное МВД пишет, что погибли восемь человек, 16 получили ранения. По данным SHOT, пострадали 20 человек, погибли девять.