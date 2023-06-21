Четыре человека погибли в ДТП с «Газелью» и большегрузом под Тамбовом

Четыре человека погибли в ДТП с «Газелью» и большегрузом под Тамбовом

Фото: Прокуратура Тамбовской области

Четыре пассажира «Газели» погибли в результате столкновения с грузовиком с цистерной в Тамбовской области, сообщила региональная прокуратура.

Грузопассажирская «Газель» и грузовик столкнулись на автодороге Кариан — Токаревк. В результате происшествия погиб водитель и три пассажира «Газели», один пострадавший попал в больницу.

По предварительным данным, водитель грузовика с цистерной выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью».

На место происшествия выехал прокурор Токаревского района Игорь Жилкин.

Утром в Тамбове водитель «Газели» сбил двух подростков, которые переезжали дорогу на одном самокате, сообщило управление ГИБДД по региону. Водитель не пострадал и уехал с места происшествия. 14-летний подросток, который вел электросамокат, и его 13-летний пассажир получили многочисленные травмы, их доставили в больницу.