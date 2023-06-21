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Путин поручил принять закон об утилизации упаковки ее производителями

Путин поручил принять закон об ответственности производителей за утилизацию упаковки
Фото: Роман Соколов / ТАСС
Фото: Роман Соколов / ТАСС

Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой обеспечить принятие закона об ответственности производителей тары за ее утилизацию. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Закон должен быть принять до 1 августа. Ответственными за его реализацию назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В России с 2015 года работает механизм расширенной ответственности производителей (РОП). Он подразумевает, что ответственность за утилизацию упаковки лежит на производителях конечных товаров. Вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что такая модель оказалась неэффективной. Механизм решили реформировать, перенеся ответственность с производителей товаров на тех, кто выпускает упаковку.

Соответствующий законопроект правительство одобрило в апреле. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, реформа ускорит внедрение механизмов вторичной переработки отходов для возврата их в хозяйственный оборот и позволит перейти к использованию менее вредных для природы материалов, чтобы снизить издержки на уплату экологического сбора.

Согласно законопроекту, утилизировать отходы от упаковки будут обязаны ее производители. Ответственность планируется повышать постепенно, чтобы бизнес успел подготовиться: в 2025 году должно быть утилизировано 55% упаковки, выпущенной в оборот, в 2026-м — 75%, с 2027 года — 100%. Такую же ответственность должны нести и импортеры.

«Институт РОП является важнейшим инструментом для достижения национальной цели развития страны — сокращения захоронения отходов в два раза», — сказала РБК Абрамченко, утвердившая концепцию реформы РОП. Она отметила, что благодаря новой РОП будут ликвидированы серые зоны, которые касаются выпуска фиктивных актов утилизации. «В информационную систему будут погружены данные о мощностях утилизаторов и принятом объеме отходов. Если утилизатор выпустил акты на больший объем отходов, чем позволяют его мощности, система сможет это распознать», — объяснила вице-премьер.

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По ее словам, производителей упаковки также будут стимулировать использовать перерабатываемые и экологичные материалы. Это планируется делать за счет дифференциации ставок экологического сбора — чем экологичнее товар, тем меньше ставка.

Комитет Госдумы по экологии рекомендовал принять законопроект о РОП в первом чтении. Его председатель Дмитрий Кобылкин отметил, что перенос ответственности за утилизацию тары позволит уменьшить число субъектов регулирования с 4 млн до 58 тыс. «К примеру, если сейчас за утилизацию стаканчиков под кофе несет ответственность владелец кофейни, то по предлагаемой системе ответственность переходит на производителя стаканчиков», — пояснил депутат. Передавать отходы для утилизации можно будет только предприятиям, включенным в цифровой реестр верифицированных утилизаторов отходов, отметил он. Таких организаций в стране около 60.

Вместе с тем депутаты и представители отрасли обращали внимание на риск увеличения стоимости товаров: Российский экологический оператор приводил данные, согласно которым стоимость потребительской корзины с учетом экосбора по закону о РОП увеличится на 14,86 руб. (0,13% от величины прожиточного минимума). Кобылкин пообещал, что этот вопрос будет подобно обсуждаться при подготовке проекта ко второму чтению.

Теги
Владимир Путин Михаил Мишустин новости Вячеслав Володин Виктория Абрамченко утилизация мусора
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