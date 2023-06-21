Сварщик погиб при взрыве цистерны на угольном месторождении в Якутии

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 92,07 (+0,28) Инвестиции, 20 июн, 16:26 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 84,23 (+0,25) Инвестиции, 20 июн, 16:26
Тарасова назвала бредом инициативу лишить фигуристку гражданства Литвы Спорт, 13:21
Райффайзенбанк ограничит исходящие платежи в евро Финансы, 13:17
В ритме танца: ESG в странах Латинской Америки Тренды, 13:13
Песков назвал слова Байдена о Си компенсацией за примирительные заявления Политика, 13:07
Набиуллина рассказала о работе ЦБ над схемой выкупа замороженных активов Инвестиции, 13:07
Premier оштрафовали на ₽4 млн за фильмы с ЛГБТ без маркировки 18+ Технологии и медиа, 13:06
Путин поручил обсудить уголовную ответственность за поджог травы и леса Политика, 13:05
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как инженеры создали кондитерскую фабрику РБК и КФ «Победа», 13:01
Чендлер отреагировал на возможную отмену боя с Макгрегором Спорт, 13:01
Цифровой суверенитет и безопасность: курс на альянсы или конкуренцию Пресс-центр, 12:59
МИД назвал условие для переговоров с США по ядерному оружию Политика, 12:56
Курс юаня к доллару упал до самых низких значений с ноября 2022 года Инвестиции, 12:47
Семь фактов: почему китайцы стали крутыми автопроизводителями Autonews, 12:46
Как знания о дофамине помогут выработать полезные финансовые привычки Pro, 12:43
Общество ,  
0 

Сварщик погиб при взрыве цистерны на угольном месторождении в Якутии

Два человека пострадали, один погиб при взрыве цистерны на угольном месторождении в Якутии
Фото: СК России
Фото: СК России

В Нерюнгринском районе Якутии при взрыве цистерны на угольном месторождении один человек погиб, двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

«В результате происшествия 40-летний электрогазосварщик получил смертельные травмы», — говорится в сообщении ведомства. Двое слесарей по ремонту и обслуживанию оборудования получили травмы разной степени тяжести.

ЧП произошло на Эльгинском угольном месторождении около 11:30 (5:30 мск) во время сварочных работ на резервуаре противопожарной станции. «Произошла разгерметизация емкости с выбросом огня», — объяснили в СК. Ведомство проводит проверку.

В компании «Эльгауголь» заявили, что после разгерметизации емкости два человека упали с высоты, один из них погиб на месте. «Руководство проекта обеспечит всю необходимую поддержку семье погибшего и пострадавшего», — пообещали в компании.

Теги
Пожар Якутия Следственный комитет пострадавшие
Материалы по теме
На нефтебазе в Киргизии произошел взрыв и пожар
Общество
В Казахстане из-за пожаров отменили концерт «Би-2»
Общество
В центре Москвы произошел пожар на стройке
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter