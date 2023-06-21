Два человека пострадали, один погиб при взрыве цистерны на угольном месторождении в Якутии

Сварщик погиб при взрыве цистерны на угольном месторождении в Якутии

Фото: СК России

В Нерюнгринском районе Якутии при взрыве цистерны на угольном месторождении один человек погиб, двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

«В результате происшествия 40-летний электрогазосварщик получил смертельные травмы», — говорится в сообщении ведомства. Двое слесарей по ремонту и обслуживанию оборудования получили травмы разной степени тяжести.

ЧП произошло на Эльгинском угольном месторождении около 11:30 (5:30 мск) во время сварочных работ на резервуаре противопожарной станции. «Произошла разгерметизация емкости с выбросом огня», — объяснили в СК. Ведомство проводит проверку.

В компании «Эльгауголь» заявили, что после разгерметизации емкости два человека упали с высоты, один из них погиб на месте. «Руководство проекта обеспечит всю необходимую поддержку семье погибшего и пострадавшего», — пообещали в компании.