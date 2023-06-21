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Во Владивостоке сгорели четыре автобуса

МЧС: четыре автобуса сгорели в парке перевозчика во Владивостоке

Пожар произошел в одном из автобусных парков Владивостока, в результате сгорели четыре автобуса, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Возгорание возникло в автобусном парке по улице Адмирала Корнилова около 6:30 21 июня по местному времени (23:30 20 июня мск). На этой улице расположен парк Владивостокского производственного объединения пассажирского автотранспорта № 1 (ВПОПАТ№ 1).

К моменту прибытия пожарных на место горели четыре автобуса. Около 08.14 (01:14 мск) пожар потушили, его общая площадь составила 50 кв. м. Погибших и пострадавших нет, причины возгорания устанавливают.

В пресс-службе мэрии ТАСС сообщили, что сгорели два заказных автобуса, не работавшие на маршрутах, и еще два, обслуживавшие маршруты № 95 и 99 по муниципальным контрактам. Их заменили. В мэрии пообещали, что на ситуацию с транспортом в городе пожар не повлияет.

«Комсомольская правда — Владивосток» пишет со ссылкой на администрацию города, что возгорание произошло, когда один из автобусов выходил на маршрут. Впоследствии огонь перекинулся на другие автобусы, отмечает газета. В администрации сообщили, что причиной пожара стала техническая неисправность, но не уточнили, какая именно.

Проверку по факту произошедшего начала городская прокуратура.

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